Les colosses de Rodez

Au terme d’une soirée irrationnelle, Rodez a écarté le Paris FC des barrages pour la Ligue 1 aux tirs au but (2-2, TAB 3-2). Grâce à ce succès, les Ruthénois peuvent continuer de rêver en leur première montée dans l’élite, même si le chemin est encore long.

Se faire égaliser dans les derniers instants de la rencontre, rater ses trois premiers tirs au but, mais tout de même l’emporter, voilà le scénario de dingue qu’a vécu Rodez ce mardi soir lors de son barrage d’accession pour la Ligue 1 face au Paris FC à Paul-Lignon (2-2, 3-2 TAB). Avant de se focaliser (très) rapidement sur leur finale de play-off face à Saint-Étienne vendredi, les Ruthénois peuvent savourer.

Cardiaques s’abstenir !

« C’est magnifique et inexplicable. Ce qu’on a vécu cette saison, c’est magique ! Il y a une forme de revanche, se lâchait Lucas Buades au micro du diffuseur. La fin de la saison dernière nous a unis, soudés. On a donné la meilleure des réponses sur le terrain, pourquoi ne pas continuer . » Le milieu de terrain n’est pas le seul à avoir du mal à décrire l’exploit réalisé par le RAF, sauvé de justesse un an plus tôt, devenant au passage le nouvel ennemi juré des Girondins de Bordeaux. « Ce scénario ? Ils vont me faire crever », se marrait le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat. Et il y a de quoi. Alors qu’ils menaient au score pendant plus d’une heure et qu’ils avaient le match en main, les Ruthénois ont vu Kouadio-Yves Dabila arracher la séance de tirs au but dans la septième minute du temps additionnel.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com