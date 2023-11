Les Collectionneurs, réseau d'hôtels/restaurants chapeauté par Ducasse, change de nom et se verdit

Les Collectionneurs, réseau d'hôtels et restaurants indépendants présidé par le chef Alain Ducasse, se rebaptise Teritoria et annonce lundi une nouvelle stratégie axée sur le tourisme vert.

Alain Ducasse, à Meudon, le 16 novembre 2020 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe, qui adopte le statut d'"entreprise à mission" va demander à ses 430 adhérents de s'engager dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration des conditions de travail, quitte à se séparer de ceux qui ne joueront pas le jeu.

"C'est un pari, est-ce qu'on va le gagner je ne sais pas mais on fait un choix assumé, qui va dans le sens de l'histoire. On ne peut pas rester les bras croisés face au changement climatique", a estimé auprès de l'AFP le chef Alain Ducasse, engagé également côté cuisine dans une démarche "plus éthique et durable".

La nouvelle stratégie était présentée lundi aux adhérents de ce réseau majoritairement composé d'hôtels 4 étoiles et de tables avec une étoile au guide Michelin, principalement en France et en Italie, et créé en 1975.

Concrètement, les adhérents devront réaliser tous les deux ans un bilan carbone avec l'outil Clorofil, mis au point en interne par le groupe Majorian qui coiffe le réseau.

Cet outil lancé fin 2022 mesure les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes pour le secteur de l'hôtellerie restauration. Si le bilan carbone est gratuit, le groupe propose un abonnement pour piloter la réduction des GES.

Fin octobre, 280 établissements étaient inscrits à ce service, pas nécessairement membres du réseau, précise Carole Pourchet, sa directrice générale.

"Notre objectif n'est pas une course à la taille. Nous visons les bons adhérents dans les bonnes régions", explique-t-elle à l'AFP.

"D'ici un an, les calculs seront faits et nous fixerons des objectifs de réduction", détaille-t-elle.

Autre pilier de la stratégie, les adhérents devront plancher sur les conditions de travail de leurs salariés en passant par un autre outil de Majorian, le label Peace&Work, qui propose "d'évaluer les pratiques managériales".

Avec cette nouvelle stratégie, le groupe espère faire mouche auprès des voyageurs sensibles à l'environnement.

"Notre démarche correspond à une attente. On répond à une modification de la façon de voyager, avec des voyageurs qui cherchent des maisons capables de prouver leur engagement", expose Xavier Alberti, président de Majorian.

Le réseau s'engage aussi à financer chaque année des projets d'agroforesterie portés par le bureau d'études Agroof, à hauteur de "3% du chiffre d'affaires de la fidélité et des cartes cadeaux".