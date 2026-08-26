Les clubs européens favorisés en League Cup, une polémique en Angleterre

Le cirque anglais débute. Ce mardi soir a eu lieu une partie du 2 e tour de League Cup en Angleterre. Certains des clubs de Premier League non qualifiés pour les coupes d’Europe ont donc lancé leur campagne. Mais chez nos amis britanniques, les discussions se sont tournées du côté de la programmation du prochain tour de la compétition .

Les clubs européens ne pourront pas s’affronter

L es clubs européens ne pourront pas s’affronter lors de ce tour a annoncé l’EFL, l’organisation du football professionnel en Angleterre. Et ce, afin de résoudre un problème de calendrier. Le 3 e tour prend place les mêmes semaines, respectivement celles du 7 et 14 septembre, que la première journée de Ligue des champions et de Ligue Europa .…

AC pour SOFOOT.com