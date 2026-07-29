Les clubs de Serie A en colère après la nomination de Mancini
À peine 24 heures après la nomination de Roberto Mancini à la tête de la Nazionale , la guerre reprend déjà de plus belle en Italie. Selon plusieurs médias italiens, les clubs de Serie A reprocheraient à Giovanni Malagò de les avoir totalement écartés de la décision. Tiens, tiens, ça nous rappelle un certain ancien président lyonnais.
Les clubs du championnat italien auraient préféré voir Antonio Conte récupérer le poste. Tenez-vous bien : certains présidents auraient même été disposés à participer au financement du salaire de l’ancien entraîneur de l’Inter et de la Juventus. Ils n’en voulaient vraiment pas, de Mancini.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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