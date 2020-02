Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Clippers sont lancés, Milwaukee en patron Reuters • 29/02/2020 à 10:45









par Matthieu Cointe (iDalgo) Troisième victoire de suite pour les Clippers. La franchise de Los Angeles s'est imposée dans le choc de la nuit contre Denver, 132 à 103. Paul George (24 points, 4 rebonds) et ses coéquipiers s'emparent de la deuxième place de l'Ouest, devant leur adversaire du soir. Dans le Wisconsin, Milwaukee a écrasé OKC (133-86). Giannis Antetokounmpo a inscrit 32 pions et effectué 13 rebonds pour stopper net le Thunder dans sa série. Côté Français, Rudy Gobert (9 pts, 9 rbds) et Evan Fournier (11 pts) ont gagné. Le Jazz du premier a pris la mesure de Washington (129-119), alors que le Magic a disposé de Minnesota (136-125). Les 37 points de Seth Curry, son record en carrière, n'ont pas suffi à éviter la défaite de Dallas à Miami (126-118). Devant son public, Memphis concède un cinquième revers consécutif contre Sacramento (101-104) et met en danger sa 8e place à l'Est, alors que Toronto s'est fait surprendre par Charlotte (96-99). Dans les autres rencontres de la nuit, Atlanta a dompté Brooklyn, 141-118, grâce à John Collins (33 points, 13 rebonds). Detroit a battu les Suns (113-111) alors que Cleveland s'est incliné face aux Pelicans (116-104).

