Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Clippers de justesse face aux Spurs, Miami cartonne Philadelphie Reuters • 04/02/2020 à 10:20









Les Clippers de justesse face aux Spurs, Miami cartonne Philadelphie par Samuel Martin (iDalgo) Malgré une première période loupée (54-63), les Clippers se sont rattrapés et sont venus à bout des Spurs de San Antonio (108-105). Ils gardent leur deuxième place de la conférence Ouest avec un match de plus sur Denver, troisième. La rencontre a été moins serrée dans le choc de la conférence Est entre Miami et Philadelphie. En effet, le Heat l'emporte très nettement devant son public (137-106) grâce notamment à un très bon Jimmy Butler (38 points). Côté francais, Evan Fournier brille (17 points) dans la victoire d'Orlando à Charlotte. Les Warriors enchaînent eux, un deuxième succès consécutif sur le parquet de Washington (117-125) alors que Cleveland concède son deuxième revers de rang face aux Knicks (134-139 ap). Sacramento, Brooklyn et Memphis s'imposent à domicile contre Minesota (113-109), Phoenix (119-97) et Detroit (96-82). Sans Luka Doncic, Dallas gagne quand même à Indiana (103-112) grâce à un étincelant Porzingis (38p, 12r). Enfin Boston se rapproche de Toronto, dauphin à l'est, après sa victoire aux dépens d'Atlanta (115-123).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.