Les Clippers battus à Boston, OKC domine NOLA par Samuel Martin (iDalgo) Avant le All Star Break, deux rencontres étaient au programme cette nuit. Classés tous les deux à la 3e place de leur conférence, Celtics et Clippers s'affrontaient. Au TD Garden, les protégés de Brad Stevens l'ont emporté pour la 7e fois de rang (141-133). Mais cela n'aura pas été une mince affaire puisque deux prolongations ont dû être disputé. Jayson Tatum s'est démarqué avec ses 39 points, il a bien été accompagné par Marcus Smart (31 unités) pour inscrire la moitié du total de leur équipe. Dans l'autre camp, Paul George a ressenti une nouvelle douleur aux ischio-jambiers et n'a pas été plus loin que le deuxième quart-temps. Enfin, OKC est venu à bout de la Nouvelle-Orléans (118-123). Malgré le 6e match consécutif à plus de 20 points de Zion Williamson (32 pts), NOLA n'est pas parvenu à enchaîner un quatrième succès de rang. La faute notamment à un Danilo Gallinari très adroit aux tirs (29 pts à 66% de réussite). Les Pelicans voient la 8e place synonyme de play-offs s'éloigner quelque peu tandis que le Thunder reste bien au chaud à la 7e position à l'Ouest.

