Les clés tactiques de la finale de Ligue des champions

Deux ans après sa défaite face à Chelsea, Manchester City est de retour en finale de Ligue des champions, où il va retrouver l'Inter de Simone Inzaghi. Et voilà où tout pourrait se jouer.

Manchester City

« Nous allons apprendre et nous reviendrons plus forts. » Chose promise, chose due : deux ans après la promesse du stade du Dragon, d’où il était reparti avec des blues dans les yeux et des bosses sur le crâne, Pep Guardiola, 52 ans, a tenu parole et est de retour au sommet du gâteau qu’est la Ligue des champions à bord de son Manchester City. L’Espagnol n’a pas navigué jusqu’à Istanbul n’importe comment, mais avec de nouvelles voiles et un nouveau moteur. Là où on l’avait vu voguer sur Porto avec deux faux-9 (Foden, De Bruyne) et un latéral gauche venant densifier l’intérieur du jeu en phase de possession (Zinchenko) dans ce qui avait alors pris la forme d’un 3-4-3 losange assez similaire dans l’animation au 3-7-0 imaginé en finale de la Coupe du monde des clubs 2011 face à Santos lorsqu’il était au Barça, Guardiola va cette fois accoster en Turquie avec un buteur vandale, des ailiers plus créatifs et une troupe de défenseurs centraux. Le City de 2023 tient de ses prédécesseurs, mais a appris de ses revers et sait désormais contrôler un match sans avoir 60% de possession, sourire dans ses temps faibles, piquer de plusieurs manières, l’arrivée d’Erling Haaland ayant notamment permis l’ouverture de nouvelles routes et offert à De Bruyne un complice redoutable pour dévorer les grands espaces. « Je savais que Erling était capable de nous apporter sur les phases de transitions offensives car il a un rythme imparable sur 30-40 mètres, mais Kevin, Jack Grealish ou Julian Alvarez sont aussi capables de le faire, se félicitait cette saison le pilote catalan. Désormais, on peut avaler une grande distance en quelques secondes, ce qui n’était pas vraiment le cas auparavant. »

L’arrivée du cannibale norvégien (52 buts marqués en 52 matchs disputés toutes compétitions confondues) n’est qu’un boulon de la saison du champion d’Angleterre, mais ce boulon raconte beaucoup d’un coach qui aura su bousculer ses plans pour récolter toute la sève de sa pointe. Ainsi, au retour du Mondial, Pep Guardiola a choisi de faire sauter João Cancelo de sa machine pour solidifier son animation et installer un 3-2-4-1 avec ballon basculant en 4-4-2 (ou 4-2-4) sans ballon, d’abord avec le jeune Rico Lewis, plus à l’aise

Par Maxime Brigand et Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com