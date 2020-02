So Foot • 16/02/2020 à 06:00

Les clés de Lille-Marseille

L'absence du magicien Dimitri Payet, la forme et les ambitions de Renato Sanches, les mauvais calculs de Darío Benedetto, les méthodes secrètes du stade Pierre-Mauroy, la bête noire inconnue qui se cache... Entre le LOSC et l'Olympique de Marseille, qui sortira vivant de l'affiche de la 25e journée de Ligue 1 ?

LilleMarseille le 15/02/2020 à 21:00 Ligue 1

Marseille sait-il compter jusqu'à neuf ?

Pour calculer jusqu'à treize, soit son nombre de matchs sans défaite en Ligue 1 (série entamée début novembre contre... Lille), l'Olympique de Marseille ne semble pas avoir de problème particulier. En revanche, l'affaire mathématique prend paradoxalement du plomb dans l'aile quand il faut s'arrêter à neuf. Les dirigeants phocéens pensaient pourtant trouver la solution de l'équation en allant chercher Darío Benedetto à Boca Juniors, mais l'Argentin ne paraît pas aimer se mettre dans la peau du professeur d'algèbre.





En témoigne le petit bilan de ses réalisations qu'il affiche toutes compétitions confondues, et qu'il peut malheureusement afficher avec ses doigts (sept pions, six rencontres consécutives sans trouver la faille). Avant lui, Valère Germain, Mario Balotelli, Steven Fletcher ou encore Konstantínos Mítroglou n'ont pas eu beaucoup plus de réussite craie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com