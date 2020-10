Les cinq raisons de croire encore en Ousmane Dembélé

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé enchaîne les galères et peine à trouver sa place au sein de l'attaque catalane. Mais il y a toujours matière à croire au retour en grande forme de l'ailier français. La preuve par cinq.

Parce que son talent est toujours bien présent

Non, les capacités d'Ousmane Dembélé balle au pied ne se sont pas volatilisées. Son entraîneur Ronald Koeman est le premier à s'en rendre compte tous les jours à l'entraînement, puisque l'international français ne connaît pas de rechute depuis la prise de fonction du technicien batave. Au contraire, le joueur semble reprendre du poil de la bête physiquement depuis le début de saison : après vingt minutes passées sur la pelouse lors du premier match de la saison contre Villarreal (4-0), Dembélé était titulaire lors de la défaite contre Getafe le week-end dernier (1-0) et a de nouveau été utilisé contre Ferencváros mardi, en C1. Une première sortie européenne réussie, puisque le champion du monde a gratté une passe décisive et un but en vingt-sept minutes. Alors d'accord, ce n'est pas une raison pour s'enflammer, mais il serait peut-être possible de lui accorder une énième