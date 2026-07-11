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Les cinq faiblesses de l'Espagne à exploiter pour les Bleus
information fournie par So Foot 11/07/2026 à 18:22

Les cinq faiblesses de l'Espagne à exploiter pour les Bleus

Les cinq faiblesses de l'Espagne à exploiter pour les Bleus

Défaite par l'Espagne en demi-finales de l'Euro 2024 et de Ligue des nations 2025, la France retrouve à nouveau la l'Espagne à ce stade de la compétition, cette fois en Coupe du monde. Un Mondial où l'équipe de Luis de la Fuente n'a pas été aussi dominante que par le passé. Présentation des points faibles de l'adversaire des Bleus.

→ Des ailiers moins dévastateurs

À l’Euro 2024, Lamine Yamal et Nico Williams avaient porté le jeu offensif de l’Espagne jusqu’à la victoire finale. En demi-finales face à la France, les deux mobylettes avaient roulé sur Jules Koundé et Théo Hernandez, sur le trottoir ce soir-là. Deux ans après, les deux ailiers espagnols ne sont pas aussi fringants. Touché à l’adducteur droit, Nico Williams n’a disputé que 57 petites minutes depuis son arrivée en Amérique. Luis de la Fuente compte donc sur Álex Baena pour animer le côté gauche de l’attaque espagnol. Le joueur de l’Atlético de Madrid n’est pas aussi virevoltant que son compatriote, en témoigne sa sortie à la 55 e contre la Belgique. De l’autre côté, Lamine Yamal revient aussi de blessure. Titularisé depuis cinq matchs, la pépite de la Roja n’a marqué que face à l’Arabie saoudite. Outre les statistiques, le Barcelonais ne parvient pas à martyriser les latéraux adverses comme à son habitude… mais attention, le cauchemar de Kylian Mbappé a semblé monter en puissance sur ces dernières rencontres. À Lucas Digne d’empêcher un coup de folie.

→ Une maîtrise qui peut endormir

Les contre-performances de ses ailiers poussent l’Espagne à pratiquer un jeu moins vertical que lors des dernières compétitions. Le cuir passe trop souvent par les jambes de Dani Olmo, Fabian Ruiz, Rodri ou encore Pedri. Dans l’axe, où sont joués majorité des ballons côté Espagnol, Rodri rappelle pourquoi il n’a pas volé son Ballon d’or, quand Ruiz et surtout Pedri sont moins éblouissants. Le rapport de force pourrait se jouer là pour les Bleus, dont le duo Adrien Rabiot-Manu Koné (ou Aurélien Tchouaméni) devra montrer qu’il peut répondre à la maîtrise technique de la Roja . La bande de Didier Deschamps pourra aussi espérer que le jeu de possession espagnol, parfois comparé à du handball, anesthésie les hommes de Luis de la Fuente plutôt que les Bleus, un peu comme lors du 0-0 contre le Cap-Vert en ouverture. Aux experts français d’en profiter.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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