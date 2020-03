Le Louvre chez soi !

Les grandes institutions ne manquent pas d'imagination pendant la crise et les initiatives se multiplient. À commencer par le Louvre, le plus grand musée du monde en termes de visiteurs. Bien que ses portes soient fermées, l'établissement propose de nombreux contenus sur son site, saupoudrés de quelques mots-dièses au message équivoque : #LouvreChezVous et #MuseumFromHome, où les plus belles œuvres sont sélectionnées sous forme d'images commentées. Sur le site du musée, on peut trouver des liens pour vivre une expérience de réalité virtuelle - « En tête à tête avec La Joconde » - ou écouter des conférences des meilleurs spécialistes de Léonard de Vinci.

Pour les enfants, on recommande les très courts dessins animés Une minute au musée , disponibles sur le site Lumni, qui décryptent les grands chefs-d'œuvre comme Les Quatre Saisons, d'Arcimboldo : « L'hiver est un vieux monsieur en bois tout sec, tout triste... » (comme nous pendant le confinement ?). Paris Musées met à disposition gratuitement et sans restriction plus de 150 000 reproductions numériques d'œuvres issues des collections des musées de la capitale, du Petit Palais au musée d'Art moderne de Paris, en haute définition. Les amateurs peuvent télécharger les créations des grands noms de la photo (Atget, Blancard, Marville, Carjat...) ou de la peinture (Courbet, Delacroix,

