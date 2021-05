Les Chinois à l'assaut des principaux sites touristiques du pays

Les ruelles historiques de Pékin, tout comme la Cité Interdite ou les parcs, grouillaient mardi de visiteurs. Certains ne portaient même pas de masque et d'autres se contentaient de l'avoir sous le menton.

Les touristes ont également envahi les lieux les plus populaires de Shanghai, faisant des selfies avec les immenses gratte-ciels en arrière plan.

A Wuhan, où les premiers cas de coronavirus sont apparus fin 2019, des milliers de fêtards sans masque ont dansé ensemble, sans respecter les mesures de distanciation physique, lors du festival en plein air de musique Strawberry.

La Chine, qui a enregistré une croissance record au premier trimestre avec un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 18,3%, a réussi à juguler depuis mi-2020 la pandémie grâce à des mesures strictes de confinement et de contrôle de ses frontières. Mardi, le pays a enregistré 17 nouveaux cas, tous des voyageurs placés en quarantaine à leur retour de l'étranger, selon les autorités.

La vie a repris son cours normal et les foyers épidémiques sont rares alors que la pandémie flambe dans l'Inde voisine.

Thousands of maskless revellers dance at the outdoor Strawberry Music Festival in Wuhan ( AFP / STR )