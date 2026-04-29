Les chiffres fous de la demi-finale PSG-Bayern Munich

Quel match ! Devenu une des demi-finales les plus prolifiques de l’histoire de la Ligue des champions, ce PSG-Bayern (5-4) est tout simplement dingue. Si le PSG a pris un léger avantage avant le retour, il faut regarder tout plein de chiffres pour mesurer la folie du Parc des Princes. Les Parisiens signent d’abord une grande performance : le Bayern n’avait pas encaissé cinq buts en Europe depuis 1995 , selon les chiffres sortis des chapeaux d’Opta et de Stats du Foot.

Record de Liverpool

Le PSG a inscrit au moins cinq buts lors de quatre rencontres de cette cuvée de Ligue des champions 2025-2026. Il égale le record de Liverpool, en 2017-2018. L’équipe de Luis Enrique est même devenue la première formation à inscrire trois buts dans le premier acte à ce stade depuis le Real Madrid en 2013-2014… contre le Bayern Munich.…

UL pour SOFOOT.com