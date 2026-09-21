Les chiffres du début de saison cata de l'OM

Les pharmacies marseillaises ne vont pas chômer pendant la trêve. L’Olympique de Marseille a bouclé le premier bloc de la saison avec une défaite contre le PSG et un gros mal de crâne. Les Phocéens présentent le deuxième plus mauvais bilan de la Ligue 1 : seul Le Havre fait moins bien que les trois points du club olympien. Les chiffres sont alarmants. L’OM relégable à un stade aussi avancé, ce n’était plus arrivé depuis 2011-2012 , rappelle Opta. La trêve internationale à rallonge fait que Marseille sera encore dans la zone rouge, au moins, jusqu’au 11 octobre.

En revanche, pas de doute : c’est la première fois dans l’histoire de l’OM que le club affiche quatre défaites après cinq journées de Ligue 1 . En ajoutant la déroute contre Besiktas, les Marseillais ont déjà concédé cinq revers en six rencontres officielles. Bruno Genesio entre lui aussi dans l’histoire de manière peu flatteuse : selon le compte Statsdufoot, ses quatre défaites en cinq matchs de Ligue 1 l’envoient à la table du duo Willy Kohut-André Gascard, qui avait connu les mêmes difficultés en 1938 .…

QB pour SOFOOT.com