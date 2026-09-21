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Les chiffres du début de saison cata de l'OM
information fournie par So Foot 21/09/2026 à 00:02
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Les chiffres du début de saison cata de l'OM

Les chiffres du début de saison cata de l'OM

Les pharmacies marseillaises ne vont pas chômer pendant la trêve. L’Olympique de Marseille a bouclé le premier bloc de la saison avec une défaite contre le PSG et un gros mal de crâne. Les Phocéens présentent le deuxième plus mauvais bilan de la Ligue 1 : seul Le Havre fait moins bien que les trois points du club olympien. Les chiffres sont alarmants. L’OM relégable à un stade aussi avancé, ce n’était plus arrivé depuis 2011-2012 , rappelle Opta. La trêve internationale à rallonge fait que Marseille sera encore dans la zone rouge, au moins, jusqu’au 11 octobre.

En revanche, pas de doute : c’est la première fois dans l’histoire de l’OM que le club affiche quatre défaites après cinq journées de Ligue 1 . En ajoutant la déroute contre Besiktas, les Marseillais ont déjà concédé cinq revers en six rencontres officielles. Bruno Genesio entre lui aussi dans l’histoire de manière peu flatteuse : selon le compte Statsdufoot, ses quatre défaites en cinq matchs de Ligue 1 l’envoient à la table du duo Willy Kohut-André Gascard, qui avait connu les mêmes difficultés en 1938 .…

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