LES CHAUSSURES ANDRÉ EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE LYON (Reuters) - L'enseigne de chaussures André, a annoncé jeudi être placée en redressement judiciaire en raison des mesures de confinement liées au coronavirus, qu'il l'ont obligé à fermer ses 150 magasins en France. Créé en 1896, André avait été vendu en 2018 par Vivarte au groupe grenoblois Spartoo, spécialiste de la vente en ligne de chaussures, prêt-à-porter et maroquinerie et ouvert à la vente en magasins depuis 2015. Avant même l'épidémie, le groupe avait été fragilisé par le mouvement des gilets jaunes, ainsi que par les manifestations liées à la réforme des retraites. "Le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné le 31 mars l'ouverture du redressement judiciaire de l'enseigne de chaussures André, après avoir dû fermer tous ses magasins suite au confinement", a annoncé la direction d'André dans un communiqué. L'enseigne dit avoir perdu près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en quinze jours. (Catherine Lagrange, édité par Jean-Michel Bélot)

