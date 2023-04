Les chantiers des 100 jours ne sont pas un "changement de cap" ou "un grand reset", selon Véran

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s'exprime après le Conseil des ministres le 19 avril 2023 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Les chantiers prioritaires évoqués par Emmanuel Macron lors de son allocution, lundi soir, ne constituent "ni un changement de cap", "ni un grand reset", mais une "volonté de continuer à faire mieux" et "plus", a affirmé mercredi le porte-parole du gouvernement.

"Ces 100 jours devant nous ne constituent ni un changement de cap, ni un virage politique, ni un grand reset. C'est au contraire la volonté de continuer à faire mieux, à faire plus, à faire avec toutes celles et tous ceux qui sont prêts à accepter la main tendue, même s'il y a eu des désaccords sur la forme ou sur le fond", a déclaré Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres.

"À nous tous de raconter ou relayer les succès du quotidien des territoires de notre pays", a insisté Olivier Véran. "Les réalisations concrètes et les progrès aussi, donnons les à voir".

"Nous allons procéder avec calme, avec efficacité pour que le quotidien des Français se trouve amélioré", a-t-il promis, en citant les chantiers de la santé ou de l'école et en insistant sur la volonté du gouvernement de "lancer notre pays vers l'avant" avec les JO de Paris, la transition écologique ou les révolutions numériques.

"Chacun d'entre nous a vocation à aller sur le terrain. Le président de la République est à l'évidence le meilleur ambassadeur de la politique conduite dans ce pays depuis 6 ans, il sera donc amené lui aussi à se déplacer", a-t-il ajouté.

Alors que ces déplacements sont souvent accompagnés de manifestations hostiles, Olivier Véran a estimé que "non seulement c'est possible (d'aller au contact des Français, ndlr), mais c'est souhaitable et c'est même indispensable".

"Echanger avec les Français ce n'est jamais compliqué, c'est toujours une chance", a-t-il plaidé.

Mais il a dit qu'il "différenciait le dialogue direct et franc" des "mobilisations parfois partisanes, parfois politiques, (..) parfois très politisées et qui voudraient empêcher le dialogue".

Parmi les chantiers que le président veut faire avancer d'ici au 14 juillet figurent celui d'un "nouveau pacte de la vie au travail" à négocier avec les partenaires sociaux, et celui des "progrès" dans les services publics comme l'éducation ou la santé.

"Tous sur le pont" autour du "triptyque": "le travail, les progrès pour les Français, et l’ordre" a enjoint Emmanuel Macron au Conseil des ministres, selon une source gouvernementale.