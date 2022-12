Les Champs-Élysées du Maroc

Incroyables sur la pelouse face au Portugal, les Marocains l'ont aussi été dans les rues de Paris, où ils ont fêté comme il se doit l'exploit des Lions de l'Atlas. Avant d'être rejoints par les Français, qu'ils retrouveront au prochain match.

Les Lions de la classe

Dans le joyeux bazar qui anime la plus belle avenue du monde, le plus célèbre des Pokémons fait son apparition sur le trottoir. Taille humaine, drapeau marocain peint sur les joues, le meilleur ami de Sacha déclenche un chant improvisé par les supporters marocains, qui se cassent la voix depuis plus d'une heure déjà sur le répertoire classique des Lions. Dans les traces de Pikachu, un autre badaud est désigné sosie d'Amrabat. Rebelote :La foule s'en donne à cœur joie, comme si le milieu marocain était bien là, devant le Celio des Champs-Élysées.Les festivités ont commencé une bonne heure et demie plus tôt, au coup de sifflet final de Maroc-Portugal (1-0). Alors que les coups de sifflet retentissaient au Qatar, ils étaient prolongés par les innombrables klaxons dans les rues de Paris et de toute la France. Les premiers feux d'artifice, aussi, illuminaient le ciel de la capitale, alors que les klaxons se faisaient de plus en plus intenses en convergeant vers les Champs-Élysées. Histoire de n'épargner aucun tympan, les supporters marocains dans les transports en commun donnaient aussi de la voix. Dans la ligne 6, entre Passy et Kléber, certains consolaient un Portugais en larmes, qui leur répondait par des félicitations. Puis le métro, bondé, arrivait à destination : Charles de Gaulle - Étoile. Quelques touristes égarés venaient au renseignement face à cet afflux massif.Trente minutes après le coup de sifflet final, le bien nommé Arc de triomphe est déjà ceinturé de forces de l'ordre, puisque 1 220 policiers avaient été déployés dans l'après-midi. Et il en fallait pour contenir la joie débordante et contagieuse des Marocains, qui sortaient du métro, des voitures, des bus, ou arrivaient à pied., promet Yacine, 23 ans, maillot d'Hakimi sur le dos, et qui tient à remercier quelqu'un avant de disparaître dans la foule qui se forme :