Les Championnats du monde de natation repoussés

par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Championnats du monde de natation en petit bassin (25m) n'auront pas lieu cette année. Prévue pour décembre 2020 à Abou Dhabi, la compétition a été repoussée d'un an en raison de l'incertitude liée à l'évolution de la pandémie de Coronavirus. La Fédération Internationale de Natation (FINA) l'a annoncé ce jeudi dans un communiqué. Quelques semaines plus tôt, la FINA avait déjà pris la décision de reporter les Mondiaux 2021 en grand bassin au Japon à mai 2022. Les Championnats du monde en petit bassin se tiendront quant à eux du 13 au 18 décembre 2021 aux Emirats Arabes Unis.

