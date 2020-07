Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Championnats de France 2020 auront lieu à Grand-Champ, dans le Morbihan Reuters • 07/07/2020 à 11:17









Les Championnats de France 2020 auront lieu à Grand-Champ, dans le Morbihan par Florian Burgaud (iDalgo) Le 16 juin dernier, Plumelec (Morbihan), après un vote de son conseil municipal, se désengageait de l'organisation des Championnats de France 2020 de cyclisme sur route. Ce lundi, la Fédération française de cyclisme annonce que Grand-Champ, commune située dans le même département, reprend le flambeau. Les courses se dérouleront du 21 au 23 août, soit une semaine en amont du lancement du Tour de France, qui sera donné depuis la place Masséna de Nice (Alpes-Maritimes). Si Grand-Champ sera le centre névralgique du week-end, le départ des épreuves de contre-la-montre aura lieu depuis Locminé. Reste maintenant à savoir devant combien de spectateurs, pour l'instant 5 000 selon les dernières directives gouvernementales, le successeur de Warren Barguil sera connu.

