Les centres de formation à l'épreuve du baccalauréat

Pour la première fois depuis 1968, les épreuves écrites du baccalauréat n'auront pas lieu. Pour obtenir leur diplôme, les lycéens de terminale seront évalués sur la base du contrôle continu, obligeant les lycées à garder leurs élèves sous pression. Une situation exceptionnelle à laquelle les centres de formation doivent également s'adapter.

Des lycéens (enfin) comme les autres ?

À l'été 2012, aucun des élèves de terminale du centre de formation de l'Olympique de Marseille n'avait obtenu le bac, alimentant l'idée reçue selon laquelle les footballeurs et l'école font deux. Mais en réalité, ce résultat n'était qu'un trompe-l'œil, puisque chaque année, les centres de formation français excellent, et leurs taux de réussite atteignent même régulièrement les 100 %, comme c'est le cas à Monaco, Nantes, Ajaccio, Toulouse ou Nancy. Des résultats bien souvent au-dessus de la moyenne nationale, qui s'expliquent avant tout par les moyens financiers déployés par les clubs, mais aussi grâce à des effectifs réduits. Un constat qui ne devrait pas changer avec l'annulation des épreuves écrites prévues initialement en juin. En revanche, la question des admissions post-bac apparaît quant à elle un brin plus problématique.Depuis le début du confinement, à l'OM comme dans la majorité des lycées de France, les échanges entre élèves et professeurs, confiait àMeriem Benmebarek, responsable de la scolarité olympienne. Même son de cloche à l'AC Ajaccio, qui dispose comme le club phocéen d'une structure privée., explique Joseph Leandri, directeur de l'école acéiste.L'implication, voilà le principal problème rencontré par les professeurs et les parents d'élèves depuis l'annonce début avril de l'annulation des épreuves écrites.