information fournie par So Foot • 03/06/2023 à 15:50

Les Central Coast Mariners champions d'Australie !

Un Français buteur et champion d’Australie !

Ce samedi matin (heure française) avait lieu la finale du championnat australien entre Melbourne City et les Central Coast Mariners, et les derniers cités ont su s’inspirer de Roland-Garros en ce moment pour claquer un 6-1 à leurs adversaires du soir. Au terme d’une partie incroyable où ils ont dominé de la tête et des épaules, ceux qui ont fini deuxièmes de la saison régulière ont donc réussi à aller chercher le deuxième titre de leur histoire, après celui acquis en 2013.…

AL pour SOFOOT.com