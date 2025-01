Les "cent plus gros narcotrafiquants" détenus vont être isolés dans "une prison de haute sécurité" à l'été, annonce Darmanin

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin (c), en conférence de presse à Marseille, le 2 janvier 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Les "cent plus gros narcotrafiquants" qui poursuivent leur activité criminelle depuis leur cellule seront isolés dans "une prison de haute sécurité" à l'été, a annoncé dimanche sur LCI le ministre de la Justice Gérald Darmanin.

"Nous allons prendre une prison française, on va la vider des personnes qui y sont et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolée, totalement sécurisée, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés, anonymisés", les "cent plus gros narcotrafiquants", a développé le garde des Sceaux, sans préciser quel serait cet établissement pénitentiaire.

"On va montrer que quand on est en prison et qu'on est un narcotrafiquant on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable", a-t-il ajouté.

Le ministre, qui a fait de la lutte contre le narcotrafic une de ses priorités depuis son arrivée le 23 décembre place Vendôme, entend "taper très fort" contre cette "menace de sécurité intérieure".

"Il faut faire contre la drogue ce qu'on a fait contre le terrorisme et qui a fonctionné même s'il y a encore des attentats", a-t-il ajouté, rappelant que "la France (avait) su se doter d'armes extrêmement fortes judiciaires, administratives contre le terrorisme".

"Il faut tout changer dans la lutte contre le trafic de stupéfiants", a estimé le garde des Sceaux qui fut ministre de l'Intérieur de juillet 2020 à septembre 2024.

"Aujourd'hui, on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus et on voit bien que ça ne marche pas, ce système de mixité qui consiste à mettre des terroristes, des criminels, des gens qui ont écrasé avec leurs voitures, des gens qui ont tapé leurs femmes et on les met tous dans la même prison", a-t-il ajouté.

Or, ces détenus "ne sont pas tous de la même dangerosité et on n'adapte pas la sécurité de la même manière" selon les profils.

"Il n'y a pas que le brouillage (des téléphones portables) il y a les menaces ou la corruption d'agents pénitentiaires, les drones, les livraisons, les hélicoptères", a-t-il ajouté, insistant sur la "puissance financière énorme" des narcotrafiquants.

"Ce qui est insupportable", a estimé M. Darmanin, c'est que les prisons "ne soient plus des entraves pour la plupart d'entre eux pour continuer leur trafic, ou assassiner, ou menacer des magistrats, des agents pénitentiaires, des journalistes ou des avocats".

Pour mettre en place cette "prison de haute sécurité" à l'été, "je n'ai pas besoin de loi pour ça, j'ai besoin de la volonté et on va en avoir, un petit peu d'argent et j'en aurai", a-t-il assuré.