Les casseurs obligés de payer les dégradations commises ?

Tu casses, tu répares. Dans un tweet publié ce dimanche soir, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu a annoncé que le Gouvernement présenterait : « en juillet en Conseil des ministres un projet de loi visant à faire assumer directement aux auteurs le coût des dégradations commises dans l’espace public. » Autrement dit, les personnes interpellées pour des faits de vandalisme, en marge des matchs de football ou autre, seraient amenées à payer les réparations , comme le précise le Premier ministre : « Demain, toute personne prenant part à un attroupement violent au cours duquel des dégradations sont commises pourra être tenue de contribuer civilement à leur réparation. »

Après les violences et les destructions qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des champions, le Gouvernement présentera en juillet en Conseil des ministres un projet de loi visant à faire assumer directement aux auteurs le coût des dégradations commises dans l’espace public.……

LB pour SOFOOT.com