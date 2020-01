Les cartes de vœux manuscrites ont toujours la cote

Que ce soit un message tracé avec d'élégantes boucles et déliées ou un mot griffonné de notre pire écriture de cochon, la carte de vœux manuscrite est plébiscitée. Et ce en dépit du succès des nouvelles technologies. Selon un sondage Opinionway pour Unicef (échantillon de 1035 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus) que nous révélons, en effet à peine plus de la moitié des Français (56 %) ont prévu de souhaiter la bonne année à au moins un de leurs proches par la Poste.Mais l'immense majorité des Français (78 %) disent apprécier recevoir une carte écrite à la main. Le sondage confirme que les plus âgés sont plus friands de ces petites attentions faîtes au stylo (82 % pour les 50-64 ans). Mais, c'est plus surprenant, les plus jeunes aussi. C'est ainsi le cas de 72 % des 18-24 ans.« Ils sont nés avec un smartphone en main, mais ils apprécient le geste de quelqu'un qui a pris le temps d'inscrire quelques mots à la main, à une époque où les SMS, et de plus en plus les réseaux sociaux, permettent d'envoyer des messages groupés », signale Sébastien Lyon, directeur général d'Unicef France qui vend des cartes de vœux.La concurrence des SMS, mails et réseaux sociaux« La tendance est au retour des modèles découpés, de vraies œuvres d'art, signale Bernard Bouvet président de l'Union Professionnelle de la Carte Postale (UPCP). Par rapport à l'an passé, les ventes semblent stables, il faudra attendre fin février pour faire un bilan parce qu'on constate que les Français attendent de plus en plus le dernier moment et même au-delà pour répondre. »Unicef a vendu l'année dernière 5 millions de cartes dans l'Hexagone (NDLR : pour chaque paquet de 10 cartes vendues 14 euros, 5,60 euros servent à acheter du matériel médical et scolaire pour les enfants du monde). C'est encore important mais en 2007 l'association en vendait le double. De plus en plus, SMS, ...