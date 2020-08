Les cartes de réduction SNCF vendues à moitié prix

Les cartes Jeune, Senior, Week-end et Famille seront vendues à 25 euros au lieu de 49 jusqu'au 7 septembre.

La gare Montparnasse à Paris. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Pour inciter les voyageurs à prendre le train et limiter les effets de l'épidémie de coronavirus, la SNCF poursuit sa politique de petits prix. Après des billets à prix réduit proposés cet été pour plusieurs destinations, la compagnie ferroviaire met en vente ses cartes de réduction "Avantage" à moitié prix. Ainsi, jusqu'au 7 septembre, les cartes Jeune (pour les 12-27 ans), Senior (pour les plus de 60 ans), Week-end et Famille seront ainsi vendues à 25 euros au lieu de 49.

Ces cartes, proposées depuis mai 2019, sont valables pendant un an et garantissent des réductions automatiques pour le porteur de la carte : 30% pour les TGV, de 25 à 50% pour les TER. Ces réductions concernent également certaines destinations européennes comme l'Italie, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. La carte Week-end permet en outre de faire bénéficier un accompagnant de la réduction. La carte Famille, elle, permet d'avoir des réductions jusqu'à 60% pour les enfants. Comme le précise la SNCF, il est possible de faire débuter la validité de sa carte "jusqu'à trois mois après la date d'achat".

Touché successivement par la grève contre la réforme des retraites et la crise du coronavirus, le groupe ferroviaire français a annoncé fin juillet avoir subi une lourde perte au premier semestre , d'un montant de 2,4 milliards d'euros.