Les Caraïbes se préparent au passage de l'ouragan Béryl qui reste "dangereux"

Des automobilistes font la queue dans une station service avant l'arrivée de l'ouragan Béryl, le 29 juin 2024 à Bridgetown, sur l'île de la Barbade ( AFP / CHANDAN KHANNA )

L'ouragan Béryl se dirige vers le sud-est des Caraïbes, a indiqué lundi matin le Centre national des ouragans (NHC) à Miami aux Etats-Unis, appelant les habitants à s'abriter des vents "dangereux" malgré une rétrogradation du phénomène en catégorie 3.

Inhabituellement précoce, l'ouragan évolue actuellement dans l'océan Atlantique à environ 175 kilomètres au sud-est de la Barbade. Cela "reste un ouragan important et dangereux", selon le NHC.

"Son centre se dirige vers les îles du Vent (archipel des Petites Antilles, ndlr) vers l'est des Caraïbes", a-t-il ajouté.¨

Premier ouragan de la saison dans l'Atlantique pour 2024, Béryl avait été classé dimanche en "ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereux", avec des vents dépassant les 200 km/h, une puissance inédite pour un mois de juin, selon l'historique du NHC.

Lundi, il a été rétrogradé en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simson, ce qui fait que cela reste un ouragan majeur.

Un ouragan de catégorie 4 s'accompagne de vents d'au moins 209 kilomètres heure. Dimanche à 17h00 (21h00 GMT), Béryl était porteur de vents d'une telle force, selon le NHC.

Un phénomène climatique de cette échelle est extrêmement rare si tôt dans la saison des ouragans - qui s'étend de début juin à fin novembre aux Etats-Unis.

"Seuls cinq ouragans majeurs (de force 3 ou plus) ont été enregistrés dans l'Atlantique avant la première semaine de juillet. Si Béryl devient effectivement un ouragan majeur, ce sera le sixième, et le plus précoce de ceux jamais enregistrés aussi à l'est", explique sur X l'expert en ouragans Michael Lowry.

Une vigilance ouragan est en vigueur pour les îles de la Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Grenade. L'île française de la Martinique est en état d'alerte à la tempête tropicale, tout comme le sud d'Haïti et la Dominique.

L'état d'urgence a été déclaré sur l'île de Tobago, deuxième île et attraction touristique de l'archipel de Trinité-et-Tobago. Toutes les écoles y restaient fermées lundi et elles "le resteront jusqu'à nouvel ordre", a annoncé lors d'un point presse dimanche le chef de l'exécutif de l'île, Farley Augustine.

- Saison "des plus intenses" -

A Grenade, le Premier ministre Dickon Mitchell a exhorté les habitants à se mettre rapidement à l'abri et à respecter le couvre-feu décrété pour l'ensemble de l'île de 07h00 du soir à 07h00 du matin mardi.

Une réunion de la Communauté caribéenne (Caricom), prévue cette semaine sur l'île, a également été reportée.

A la Barbade, les stations-service ont été prises d'assaut par les automobilistes faisant des réserves d'essence avant l'arrivée de la tempête.

Les supermarchés et petites épiceries étaient remplies de clients faisant des provisions d'eau, de nourriture et d'autres produits de première nécessité, tandis qu'un peu partout on voyait des habitants clouer des planches devant leurs fenêtres pour les protéger.

Beryl, alors encore tempête tropicale, photographiée à 19h30 GMT le 29 juin 2024. Photo distribuée par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) ( NOAA/GOES / HANDOUT )

Le NHC s'attend désormais à ce qu'il reste puissant à mesure qu'il se déplace à travers les Caraïbes, et il a mis en garde les habitants et les autorités locales de la Dominique, d'Haïti, de la Jamaïque, des îles Caïman et du reste du nord-ouest des Caraïbes.

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a prévu fin mai une saison extraordinaire, prévoyant la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.