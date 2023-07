« Les capos lyonnais m'ont dit : "Tu peux filmer, mais on ne garantit pas ta sécurité" »

Maxence Voiseux s'est lancé le défi de dresser le tableau de la politisation des groupes de supporters de l'Olympique lyonnais à travers son nouveau film, Ultras . Certains lui reprochent de ne montrer qu'une seule pensée politique, quand d'autres auraient souhaité qu'il ne donne pas la parole à l'extrême droite. Le réalisateur, supporter de l'OL, regrette surtout la difficulté à filmer dans un milieu aussi fermé et méfiant.

Après un premier film sur les tribunes lyonnaises ( Tu seras un ultra , 2020), pourquoi as-tu décidé de te pencher sur l’aspect politique des ultras ?

Mon premier court-métrage faisait 10 minutes, mais j’avais fait une cinquantaine d’entretiens et je voulais créer quelque chose de plus long. En me replongeant dedans, j’ai vite vu que ça tournait autour de la politique, des mouvements sociaux, de la rue, etc. Les groupes se disent apolitiques, mais passent perpétuellement des messages politiques.…

