information fournie par So Foot • 23/11/2023 à 16:03

Les Camerounais pas franchement bien accueillis en Libye

Voyage en terre impromptue.

En déplacement en Libye mardi pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 (1-1), le Cameroun n’a visiblement pas reçu un accueil digne de ce nom. C’est en tout cas ce que rapporte le média Camfoot , en plus des plaintes déposées par la Fédération camerounaise (Fecafoot) à l’issue de la rencontre. Sur le terrain, celle-ci a dénoncé un « environnement à la fois délétère et hostile […] du fait des actes antisportifs et des décisions relevant de l’arbitraire, dont l’équipe aura été victime » sur sa page Facebook. Les officiels camerounais ont tenté de porter à l’attention des arbitres ces faits de jeu suspects, mais leurs demandes sont visiblement demeurées sans réponse.…

CD pour SOFOOT.com