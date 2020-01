Les caméras-piétons des policiers seraient en grande partie inutilisables

Cela devait être une innovation censée assurer que les contrôles de police se passent bien et sans bavures. Mais la réalité est toute autre. Les caméras-piétons qui équipent les forces de l'ordre seraient en réalité pour la plupart inutilisables, révèle le Canard enchaîné. En pleine polémique sur les violences policières présumées que le gouvernement refuse de nommer directement, l'information passe mal. Selon le journal satirique, 10 400 dispositifs ont été distribués aux forces de l'ordre, des milliers de caméras qui ne servent peu ou pas à cause de nombreux dysfonctionnements.Lire aussi LBD, arme antiémeute ou matériel militaire ?Ce nouvel équipement aura tout de même coûté la bagatelle de 2,3 millions d'euros. « Non seulement les fixations ne tiennent pas, mais l'autonomie est ridicule. On est obligé de partir avec quatre batteries de rechange, ou alors, pour économiser le jus, on laisse la caméra éteinte. Et la remettre en marche prend des plombes », dénonce ainsi un fonctionnaire de la sécurité publique. La caméra-piéton était pourtant un souhait de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur avait en effet annoncé en janvier 2019 que les policiers armés de LBD « seront, dans la mesure du possible, équipés de caméras-piétons ». Il avait révélé cette nouvelle mesure lors d'une audition à l'Assemblée sur la proposition de loi anti-casseurs. Il souhaitait « répondre à la double exigence de...