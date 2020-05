So Foot • 04/05/2020 à 13:00

Les caisses sont Covid

Officialisée le jeudi 30 avril, la résiliation du contrat de Canal avec la Ligue, du fait de l'arrêt définitif de la Ligue 1, coûtera 243 millions d'euros aux formations de l'élite. Une déflagration qui touche tout le monde, même si certains clubs, et notamment les plus grosses écuries du championnat, accusent plus largement le coup.

Covid moi les poches

Le Graët : " On ne peut pas plaire à tout le monde "

Le calcul est vite fait. Une division élémentaire a suffit pour que la Ligue 1 se retrouve soudainement avec l'estomac dans les chaussettes : sur les 762 millions d'euros de droits TV que les clubs hexagonaux devaient théoriquement percevoir lors de l'exercice en cours, 243 millions d'euros ne seront pas versés, suite à la résiliation du contrat de Canal avec la Ligue. Soit une perte de recettes télévisuelles qui gravite autour de 32%. La suite ? Chaque club va devoir naviguer à vue pour s'extirper de la mer filandreuse dans laquelle ils se retrouvent économiquement embourbés. Même si certains vont devoir davantage sortir les rames que d'autres.Avant de s'inquiéter, il faut déjà tenter de modéliser les dégâts. Les deux dernières tranches de versement que les diffuseurs devaient verser à la Ligue impactent variablement les clubs qui devaient en bénéficier. La tranche d'avril, de 110 millions d'euros, était répartie en fonction de la notoriété des équipes : le PSG était censé récolter 16,12 millions d'euros hors taxes, l'OM 13,90 millions, Lyon 12 millions, Saint-Étienne 9,45 millions et Monaco 8,16 millions, là où des clubs comme Brest ou Metz devaient toucher 1,5 et 2,1 millions d'euros. L'intégralité de ces 110 millions ne disparaissent pas dans la nature, puisque Canal s'est engagé à verser 37 millions, pour régler une partie des matchs joués, avant que le Covid-19 ne vienne foutre en l'air la saison. Raisonnement identique pour BeIN, qui devrait théoriquement régler une ardoise légèrement au dessus de 10 millions d'euros, sur les 42 millions que la chaîne devait au départ verser, lors du paiement de cette tranche des droits TV.La casse financière reste considérable, d'autant plus qu'elle se double d'une perte de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com