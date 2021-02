Les cadres "de plus en plus" inquiets pour leur emploi, selon l'Apec

Les cadres du secteur privé "se sentent de plus en plus menacés par le risque de licenciement", près d'un quart d'entre eux (24%) nourrissant cette inquiétude en décembre, quand ils n'étaient que 19% à craindre un licenciement en septembre, selon une étude de l'Apec publiée mercredi.

Et près de six cadres sur dix (57%) jugent désormais "risqué" de changer d'entreprise. Chez les cadres, "l'inquiétude est croissante quant au risque de perdre son poste et aux conséquences dans ce climat de crise d'une perte d'emploi", a souligné Gilles Gateau, directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec).

La crainte d'être licencié est plus forte chez les jeunes cadres (moins de 35 ans), dont près de trois sur dix (28% en décembre, contre 16% en septembre) se sentent menacés. Une inquiétude partagée par un quart des cadres plus âgés (55 ans et plus; 25% d'inquiets en décembre, contre 19% en septembre).

Chez les cadres au chômage, l'inquiétude augmente aussi concernant leur recherche d'emploi (76%, contre 70%), en raison notamment "des confinements successifs" et de "l'incertitude" sur "l'évolution de la crise sanitaire", relève l'Apec.

Les cadres "sont également de plus en plus nombreux" (23%, contre 19%) "à travailler dans une société ayant licencié des salariés ou annoncé de futurs licenciements depuis le début de la pandémie", d'après l'étude. Un "cas de figure plus fréquent dans le secteur de l'industrie", note l'Apec.

Malgré la crise, "des projets de recrutement se sont tout de même concrétisés" fin 2020 dans les entreprises: 10% d'entre elles ont "recruté au moins un cadre au quatrième trimestre", selon l'étude. Mais 40% des entreprises qui avaient l'intention de recruter un cadre en 2020 ont "annulé ce projet" ou l'ont "décalé à 2021".

Le nombre d'offres d'emploi de cadres publiées sur le site de l'Apec a lui chuté de 29% en 2020 par rapport à l'année précédente, "avec de très fortes disparités selon les secteurs d'activité", par exemple une baisse "beaucoup plus prononcée" dans l'industrie automobile et aéronautique (-50%) que "dans l'industrie pharmaceutique" (-17%).

Cette étude repose sur une enquête en ligne menée en décembre auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 cadres du secteur privé (avec ou sans emploi), sur une enquête téléphonique réalisée en décembre auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 entreprises du privé employant au moins un cadre, ainsi que sur les offres de postes de cadres publiées sur apec.fr en 2019 et 2020.