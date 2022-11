Les cadeaux de Mohammed Kudus

Auteur d'un doublé contre la Corée du Sud, Mohammed Kudus a permis au Ghana de s'imposer et de se placer idéalement en vue des huitièmes de finale de la Coupe du monde. De quoi remercier le joueur de l'Ajax Amsterdam, qui a évité une grosse déception à sa nation grâce à une confiance en lui inébranlable.

Des perfs déjà observées à l'Ajax

L'un n'a pour l'instant pas été impliqué directement dans un seul but et ne comptera au maximum que 80 minutes disputées au bout de deux journées alors qu'il fait la Une des médias depuis des mois, l'autre a déjà inscrit deux réalisations alors que quasiment personne ne l'attendait là. Mais au moins, il avait prévenu : au même titre qu'un Vincent Aboubakar se payant Mohamed Salah , Mohammed Kudus avait tenu à avertir tout le monde avant son coup d'éclat en se mettant au niveau d'un certain Neymar. "", avait ainsi précisé le milieu offensif, dans les colonnes du. Ce lundi, alors que le Ghana pouvait déjà programmé son retour au pays en cas de mauvais résultat, le joueur de l'Ajax Amsterdam a donc assumé ses propos.Il a assumé, oui, en offrant une précieuse victoire à son Ghana lors de la deuxième journée du groupe H face à la Corée du Sud (qui n'a pourtant rien lâché, revenant même dans la partie après avoir été menée de deux pions). D'abord en plaçant un coup de casque synonyme de break à la demi-heure de jeu suite à un service de Jordan Ayew, pour son premier tremblement de filet marqué de la tête. Puis en redonnant l'avantage aux siens - coupables d'un terrible passage à vide - à la 68minute, en se montrant opportuniste du gauche sur un centre de Gideon Mensah mal repris par Iñaki Williams. Son premier doublé en sélection, le tout premier d'undans un Mondial et le treizième d'un Africain dans l'histoire de la compétition.

Mohamed Kudus signe le 1er doublé du ?? dans l'histoire de la Coupe du monde, le 13e pour l'Afrique...2 doublés de Roger Milla ??,2 d'Ahmed Musa ??,1 pour Khairi ??,Bassir ??, Bouba Diop ??, Camara ??, Fawzi ??, Assad ??, Bartlett ??, Dindane ?? #RFICDM #WorldcupQatar2022

