Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Bucks chutent encore à Miami, Houston s'incline à New York Reuters • 03/03/2020 à 10:51









Les Bucks chutent encore à Miami, Houston s'incline à New York par Hugo Chalmin (iDalgo) L'événement de la nuit dernière en NBA était très certainement la défaite des Bucks face à Miami, la deuxième sur le parquet du Heat. Avec un triste 20 % de réussite derrière l'arc, les hommes de Mike Budenholzer se sont inclinés 89-105 face à une formation floridienne au pourcentage à trois points doublement supérieur. Miami, qui avait déjà gagné lors du premier déplacement des Bucks à l'American Airlines Arena, est parvenu à contenir Giannis Antetokounmpo à seulement 13 points (6 sur 18 au tir). C'est le neuvième revers de la saison pour la franchise du Wisconsin, leader de la NBA. Du côté du Madison Square Garden, les Rockets ont chuté 123-125 contre les Knicks. Les coéquipiers de James Harden (35 points mais à 3 sur 13 de loin) ont fait face à une équipe new yorkaise des bons soirs. Grâce notamment à une excellente défense de Franck Ntilikina (11 points et 4 passes décisives) sur Russell Westbrook lors de la dernière possession, les Knicks signent leur 19e succès de la saison. Parmi les autres rendez-vous de la nuit, Orlando explose à la maison contre Portland (130-107). Evan Fournier a été en difficulté avec son tir (13 points à 5 sur 14 au tir). Le Jazz d'un Rudy Gobert à 20 points, 9 rebonds et 5 contres s'impose à Cleveland (126-113), les Grizzlies se régalent à Atlanta (127-88), Dallas cède à Chicago (107-109) et les Pacers disposent des Spurs (116-11).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.