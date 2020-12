Le négociateur de l'Union européenne regrette malgré tout le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. "Dans le monde tel qu'il est et tel qu'il vient, dangereux, plus instable et plus incertain, je trouve qu'il vaut mieux être ensemble", estime-t-il.

Le négociateur de l'Union européenne Michel Barnier, le 25 décembre 2020 à Bruxelles. ( POOL / OLIVIER HOSLET )

Après des années de négociations, le Royaume-Uni et l'Union européenne sont finalement parvenus à un accord , jeudi 24 décembre. Tout au long des discussions, le négociateur en chef de l'Union européenne Michel Barnier a averti le Royaume-Uni qu'il ne pourrait pas piocher dans les règles du commerce avec l'UE en évitant d'être soumis aux obligations correspondantes. "Le Royaume-Uni demande beaucoup plus de la part de l'Union européenne que le Canada, le Japon ou d'autres", " nous n'accepterons pas cette approche à la carte ", avait-il notamment déclaré en juin, utilisant l'expression anglaise "cherry picking", littéralement "cueillette des cerises".

Revenant sur l'accord dans un long entretien publié lundi 28 décembre dans Ouest France , l'ancien ministre français est revenu sur l'attitue anglaise. "Pendant toute cette négociation, j'ai dû faire face à leur volonté d'avoir le meilleur des deux mondes ; ils voulaient les avantages du marché unique sans en avoir les contraintes et la discipline. Cela n'a pas marché ", a-t-il souligné, tout en regrettant qu'un "pays aussi important quitte l'UE". "C'est un très fort regret, parce que dans le monde tel qu'il est et tel qu'il vient, dangereux, plus instable et plus incertain, je trouve qu'il vaut mieux être ensemble", a-t-il estimé.

Prenant l'exemple de la pêche, Michel Barnier met en avant la réciprocité de l'accord qui couvre également "le commerce des biens et des services, hormis les services financiers, l'énergie, l'interconnectivité, les transports" ou encore "la sécurité intérieure". "Si les Britanniques devaient fermer telle ou telle partie des zones, par exemple en mer du Nord, nous pourrions répliquer en fermant nos propres eaux aux Britanniques. (...) Nous pourrions rétablir des tarifs sur certains produits de la pêche, et pour certaines espèces comme le maquereau, cela peut être très dissuasif", explique le négociateur de l'Union européenne.

Selon Michel Barnier, l'accord contient "des outils suffisamment dissuasifs" pour éviter que les Britanniques ne se livrent à un dumping social, environnemental ou fiscal systématique . "C'est la première fois dans notre histoire que nous négocions un accord de commerce dans un contexte de divergence réglementaire. Notre souci a toujours été de surveiller cette divergence. Reste-t-elle raisonnable ou se transforme-t-elle en un outil de concurrence réglementaire ?", a souligné le négociateur de l'Union européenne. "Ce sera à l'appréciation de chaque partie de constater qu'une distorsion de concurrence se crée. Par des aides d'Etat massives dans un secteur, par exemple, détruisant de l'autre côté de la Manche un secteur concurrent. Ou alors une distorsion réglementaire, qui crée elle aussi un avantage compétitif jugé excessif. On peut alors prendre des mesures de compensation. On peut saisir les instances d'arbitrage", a-t-il poursuivi.