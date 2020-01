Les brexiteurs impatients d'en finir avec l'Union européenne

Le temps grisâtre attriste la grande place piétonne de Harlow, une ville moyenne située à une cinquantaine kilomètres de Londres. Pourtant, la plupart des habitants doivent secrètement se réjouir de la sortie de l'Europe. Ici, la population a voté à 68 % pour le Brexit, lors du référendum de 2016. Certains habitants de la ville espèrent que ce changement redynamisera la ville. « L'immigration est un problème pour moi. Je pense que le temps est venu de créer nos propres règles et nos propres lois, explique Nicola, qui travaille dans un établissement scolaire. Les choses ne pourront que s'améliorer à Harlow. Par exemple, notre hôpital a beaucoup de difficultés et je pense que l'immigration joue un rôle dans les problèmes rencontrés. C'est pareil pour le logement, les gens ont vraiment du mal à trouver où se loger. Le Brexit va nous aider à être plus prudents avec l'immigration et à mieux protéger ce pays. »Production nationaleCarolyn, qui habite un village de la circonscription, n'avait pas voté lors du référendum. Mais comme le pays a choisi de sortir de l'Union européenne, elle pense que cela aurait dû être fait il y a trois ans. Aujourd'hui, elle espère que la sortie de l'Union européenne se traduira par des opportunités économiques. « Il y a beaucoup de boutiques vides ici. Peut-être que cela va aider des entreprises à s'ouvrir et à s'agrandir. Il faut être optimiste ! Il faut apprendre à se défendre tout seul et à...