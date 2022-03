Les Bourses mondiales rattrapées par le Covid-19

La recrudescence des cas de Covid-19 en Chine et ses conséquences économiques inquiètent les marchés qui reculaient en Asie et en Europe mardi, tout en restant concentrés sur les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie.

Minées par une forte baisse des actions du secteur technologique, la Bourse de Hong Kong a plongé de 5,72% et celle de Shanghai de 4,95%.

En Europe, les indices ont ouvert en repli et s'enfonçaient vers 09H05 GMT, Paris perdant 2,53%, Francfort 2,49%, Milan 2,08%. Londres reculait de 1,60%, malgré un repli du taux de chômage à 3,9% fin janvier, retrouvant son niveau d'avant la pandémie.

La veille à Wall Street, l'indice Dow Jones a stagné et le Nasdaq a lâché plus de 2%.

De son côté, la Bourse de Tokyo a stagné à 0,15%.

Face à un nombre record de cas quotidien de Covid-19 en Chine, les autorités ont confiné plusieurs villes et régions, dont la capitale technologique Shenzhen, entraînant l'arrêt de nombreuses usines comme celles du fournisseur d'Apple, le fabricant électronique Foxconn.

Les craintes ont gagné le marché du pétrole brut: vers 09H05 GMT, le prix du baril de référence aux États-Unis, le WTI, reculait de plus de 5%, passant à 97,41 dollars, sous la barre des 100 dollars, une semaine après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2008 du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai chutait de 5,62% à 100,90 dollars.

La Chine étant le plus grand importateur de pétrole brut au monde, les mises sous quarantaine représentent un manque à gagner pour la demande d'or noir.

"Les nouvelles mesures de confinement vont continuer d'aggraver les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement et ajouter aux inquiétudes concernant l'inflation", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Alors que "la baisse des prix du pétrole est pour sûr un soulagement concernant les prévisions d'inflation", ajoute-t-elle.

Un rebond inattendu de 6,7% des ventes de détail en Chine avait cependant permis une légère reprise à mi-séance sur les places chinoises.

Les Bourses chinoises ont par ailleurs été pénalisées par les inquiétudes américaines d'un possible soutien de Pékin à la Russie. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que "la Chine n'est pas partie prenante à la crise (ukrainienne) et veut encore moins être affectée par les sanctions".

La guerre en Ukraine continue de concentrer l'attention des marchés européens, qui espèrent à chaque session de pourparlers qu'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine soit négocié.

Mais l'armée russe amplifie son offensive en Ukraine. Des tirs ont notamment touché mardi matin un immeuble résidentiel à Kiev, faisant au moins deux morts.

Les marchés attendent aussi avec impatience les conclusions de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed), qui débute ce mardi.

La Fed devrait augmenter son taux directeur d'un quart de point et "ce ne sera certainement pas la dernière (hausse) car l'activité du marché laisse entrevoir 6 à 7 autres hausses de taux pour les douze prochains mois aux États-Unis", note Ipek Ozkardeskaya.

La tech chinoise ciblée

Les investisseurs s'inquiètent également d'une sévère reprise en main par le gouvernement chinois des entreprises technologiques florissantes.

A Hong Kong, Tencent a perdu 10,19%, Baidu 7,49%, Alibaba 11,93% et JD.com 10,06%.

Le luxe touché

La Chine étant l'un des principaux marchés des entreprises du luxe, les mesures de confinement des autorités font craindre une baisse des revenus du secteur.

A Paris, Kering perdait 4,45%, LVMH 4,19% et Hermès 4,26%. A Zurich, Richemont lâchait 4,74% et Swatch 5,50%. A Milan, Tod's cédait 4,03%.

L'Union européenne a de plus annoncé vendredi qu'elle allait interdire les exportation de produits de luxe vers la Russie

Du côté de l'euro et du bitcoin

Vers 09H00 GMT, l'euro se négociait à 1,0999 dollar, en hausse de 0,54% par rapport à la clôture de la veille.

Le bitcoin baissait légèrement (-0,87%) à 38.385 dollars.

