Les Bourses européennes terminent en forte baisse, inquiètes de l'aggravation des tensions en Ukraine

Les Bourses européennes ont terminé lundi en forte baisse, plombées par une aggravation des tensions en Ukraine, où les Occidentaux craignent un embrasement du conflit.

La Bourse de Paris a cédé 2,04% à 6.788,34 points. La place de Francfort a perdu 2,07%, celle d'Amsterdam 2,04% et l'Eurostoxx 50, indice européen de référence, a reculé de 2,17%.

"Le risque géopolitique prédomine absolument tout", constate Alexandre Baradez, analyste chez IG France.

La cote parisienne avait pourtant commencé la journée en hausse, grâce à l'espoir d'une éventuelle rencontre entre les présidents américain et russe.

Cet optimisme a été douché par le Kremlin, qui a ensuite jugé "prématuré" d'organiser un sommet.

En milieu de journée, c'est une annonce de l'armée russe qui a fait plonger l'indice CAC 40 de plus de 2%, tout comme d'autres indices européens.

Moscou a accusé lundi des "saboteurs" ukrainiens d'être entrés en Russie et affirmé qu'un poste-frontière russe avait été détruit par l'artillerie ukrainienne, ce que l'Ukraine a catégoriquement démenti.

La Russie dit avoir tué cinq de ces agents et fait prisonnier un soldat ukrainien.

Dans la foulée, des rencontres bilatérales ont été annoncées et l'Ukraine a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

De plus, le président russe Vladimir Poutine décidera dès lundi s'il reconnaît l'indépendance des régions séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, au risque de mettre le feu aux poudres, au moment où les Occidentaux craignent qu'un incident ne serve de prétexte à une offensive russe contre l'Ukraine.

Des combats dans l'Est séparatiste ukrainien ont eu lieu tout le week-end.

Alexandre Baradez souligne cependant que "l'euro ne bouge pas, signe qu'il n'y a pas de panique extrême" sur les marchés.

En dehors du risque géopolitique, "il n'y a rien qui fasse bouger le marché aujourd'hui" ajoute l'analyste, pas même les "excellents PMI pour la partie services des économies française, allemande et de la zone euro".

En effet, après deux mois de ralentissement, la croissance de l'activité dans la zone euro a fortement accéléré dans le secteur privé en février, profitant de l'assouplissement des restrictions sanitaires, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit publié lundi.

Worldline va vendre ses terminaux de paiement

Le spécialiste français des paiements électroniques Worldline (-2,86% à 42,90 euros) a annoncé être entré en négociations exclusives pour vendre au fonds Apollo ses activités de terminaux de paiement valorisées à 2,3 milliards d'euros, au second semestre 2022.

Air France annule ses vols en Ukraine

La compagnie aérienne Air France (-0,22% à 4,03 euros) a annulé ses deux vols Paris-Kiev et Kiev-Paris prévus mardi "au regard de la situation sur place et à titre conservatoire".

Année 2021 compliquée pour Faurecia

L'action Faurecia a perdu 5,40% à 37,50 euros. L'équipementier automobile a passé une deuxième année difficile en 2021 avec un chiffre d'affaires de 15,6 milliards d'euros et une petite perte nette de 79 millions d'euros, alors qu'il s'apprête à racheter l'allemand Hella.

Projet de recapitalisation chez Atari

Atari a annoncé lundi un projet d'augmentation de capital de 22 à 25 millions d'euros, via l'émission de nouvelles actions pour consolider son bilan. La société envisage également un transfert de sa cotation vers Euronext Growth, un marché plus simple comportant moins de contraintes réglementaires. Le titre Atari a chuté de plus de 18% à 0,26 euro.

jvi/pan/cco