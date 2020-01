Les bonnes résolutions sportives de l'année prennent fin... dès le 19 janvier

Les Anglo-Saxons l'appellent le « quitter's day », le jour où l'on abandonne toutes les bonnes résolutions adoptées depuis le 1er janvier. En matière d'activités sportives, les Français y renoncent en général dès... le 19 janvier, selon le rapport annuel de l'application mobile Strava. Ce réseau social sportif très populaire a analysé les 822 millions d'activités enregistrées en 2019 par plus de 2,3 millions d'adeptes dans l'Hexagone, parmi ses 42 millions d'athlètes dans le monde. Bonne nouvelle, la tendance est en amélioration, puisqu'en 2016, les plus motivés renonçaient dès le 16 janvier !Les anonymes se mesurent aux starsDans le détail, que nous apprend l'application Strava sur les habitudes de ses abonnés en 2019, des plus illustres aux plus anonymes ? L'entreprise américaine s'est amusée à certains comparatifs en mettant côte à côte le temps de Kipchoge et son marathon record (non homologué) à Vienne (1h59'40''), et le temps moyen d'un finisher sur un marathon (3h58'25''). Voir cette publication sur Instagram Even though it's not on Strava, Eliud Kipchoge's historic marathon inspired all of us to run faster. In 2019, the average marathoner on Strava finished in a time of 3:58:25. Discover more stats from the #YearInSport at 2019.strava.com/community Une publication partagée par Strava (@strava) le 29 Déc. 2019 à 2:39 PST Autre comparaison éloquente, le dénivelé positif gravi par un coureur lors du Tour de France (15,8 km) et celui d'un cycliste amateur au cours d'une année (7,9 km). Voir cette publication sur Instagram During the three weeks of the Tour de France, riders climb twice the elevation that the average Strava cyclist climbs in a year. Get up close to the pros without standing on the side of the road for hours - check out our #YearInSport at 2019.strava.com/community Une publication partagée par Strava (@strava) le 30 ...