Les bonnes questions sur le nouveau projet de la Superligue

L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de ce jeudi 21 décembre a ébranlé la planète football. Si, à l'heure actuelle, rien n'indique que la Superligue sera finalement une réalité concrète, l'avènement d'une telle compétition n'a toutefois jamais été aussi proche. Décryptage en cinq questions.

Quelles différences entre le projet initié en 2021 et celui de 2023 ?

À l’annonce du verdict de la CJUE, un certain nombre de slogans ont fleuri dans le monde, notamment en Espagne, berceau de cette Superligue, où les banderoles « ¡Ganatélo en el campo ! » (gagne-le sur le terrain en français, NDLR) ont été légion à l’occasion des derniers matchs de la 18 e journée de Liga. Beaucoup de dirigeants d’équipes européennes ont également dénoncé les ravages que provoquerait une ligue fermée. À l’image du président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui a déclaré lors d’un point presse : « Je tiens à nier totalement un intérêt de l’OM pour la Superligue. Une ligue fermée, ce n’est pas le football européen. » Le seul hic étant que la Superligue, telle que présentée aujourd’hui, n’est plus une ligue fermée avec des membres permanents. Les sociétés A22 Sports Management, créée spécialement pour porter ce projet de Superligue, et l’European Superleague Company ont revu leur copie et proposent désormais un système en trois divisions : la Star Ligue (équivalent de la première division), la Gold Ligue (deuxième division) et la Blue Ligue (troisième division).

Au total, 64 équipes seraient intégrées dans cette Superligue : 16 en Star Ligue, 16 également en Gold Ligue et 32 en Blue Ligue. Au sein des deux premières divisions, les 16 équipes seraient réparties en deux groupes de 8 équipes. Même principe en Blue Ligue sauf qu’avec la présence de 32 équipes, il y aurait quatre groupes de 8 équipes. Chaque saison serait découpée en deux parties. Une première phase aller-retour où chaque équipe rencontrerait les autres équipes de son groupe, ce qui représente en tout quatorze matchs pour chaque équipe dans l’année. Ensuite, pour ce qui est de la Star Ligue et de la Gold Ligue, les quatre premiers de chaque groupe se qualifieraient pour une phase à élimination directe reprenant le modèle quarts, demies, finale. Concernant la Blue Ligue, seuls les deux premiers de chaque groupe pourraient se qualifier.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com