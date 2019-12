Les bonnes questions de mi-saison de la Ligue 1 2019-20120

Si elle a, l'espace de trois journées, laissé augurer une course au titre un peu plus ouverte, la Ligue 1 est rapidement revenue à son principe de base : Paris loin devant, et un large peloton de prétendants derrière. Un peloton mené par l'OM, et dont sont pour l'instant incapables de s'extirper Lyon et Monaco, les deux autres cadors supposés. Tant mieux pour l'outsider rennais, et pour les habituels seconds couteaux comme Nantes, Reims ou Angers. Tant mieux aussi pour le suspense, qui règne encore sur la course à l'Europe et la lutte en queue de peloton. Et comme d'hab', c'est ce qui fait tout le sel de cette Ligue 1.

Le pire championnat de la décennie, vraiment ?

Rennes sur le podium, Angers historique, Lyon au ralenti

Où en sont les sensations de l'été ?

Monaco septième, Lyon douzième, Bordeaux et Sainté dans les choux, six points d'écart entre le quatrième et le quatorzième, et deux équipes déjà bien décrochées. Tout cela insinue l'idée d'un championnat qui n'a d'homogène que sa médiocrité, entre des gros incapables de tenir leur rang, et un ventre mou réunissant dix équipes, voire douze si l'on inclut Lille (4, 31 points) et Rennes (3, 33 points), pas tout à fait maîtres de leur sujet ni à l'abri d'une dégringolade en deuxième partie de saison.Et si la chance de la Ligain des talents se situait là, justement, dans sa capacité répétée à faire naître, loin d'un PSG parfois prenable, mais toujours ultra-souverain, un suspense hitchcockien ? À faire d'Angers, Reims ou Strasbourg des Européens potentiels ? Bien malin en effet qui saura pronostiquer le nom du troisième, du quatrième, et même des cinquième et sixième - ce qui aura son importance si d'aventure Paris fait le triplé. Bien malin, aussi, qui saura deviner qui, des six derniers, finira barragiste. Elle est comme ça, la Ligue 1 : chacun y a sa chance. N'est-ce pas là l'expression sportive de l'égalitarisme prôné par une bonne partie de la société aujourd'hui ? Bon. Alors réjouissons-nous.C'est bien connu : à chaque été ses tubes. Mais rares sont ceux qui s'étirent au-delà. Nice en sait quelque chose : troisième fin août et à l'arrivée de l'automne, le