Les bonnes questions de la reprise en Liga

Ce jeudi, la Liga espagnole reprend ses droits après la longue trêve liée au Mondial. Pendant un mois, les pensionnaires de l'élite ont eu le temps de préparer la suite de la saison 2022-2023 mais certaines interrogations doivent encore trouver une réponse. État des lieux.

À quand la première victoire pour Elche ?

Nabil Fekir peut-il garder son sang-froid contre l'Athletic ?

Après quatorze journées au compteur, tous les clubs de Liga comptent au moins une victoire en championnat depuis le début de saison. Tous ? Non ! Un club résiste encore et toujours au plaisir d'empocher trois points en une seule rencontre : l'Elche Club de Fútbol. Cinq entraîneurs se sont déjà essayés à la tâche depuis le début de saison (Francisco Rodríguez, Alberto Gallego, Jorge Almirón, Sergio Mantecón et Pablo Machín), sans réussite pour l'instant. Certes, lespossèdent la plus petite valeur marchande de Liga avec 59,2 millions d'euros et comptent déjà huit points de retard sur le premier relégable, mais ce n'est pas une raison pour s'apitoyer sur son sort. Avec quatre matchs nuls contre Almería (1-1), le Real Majorque (1-1), Valence (2-2) et l'Espanyol (2-2), il y a matière à imaginer les coéquipiers de Pol Lirola remporter un match très vite. Et si un braquage se faisait dès ce soir en déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid ?15 juillet 2018, la France bat la Croatie quatre buts à deux au stade Loujniki de Moscou et devient championne du monde de football pour la deuxième fois de son histoire. Parmi Les Bleus, Nabil Fekir prend part à la finale et inscrit son nom chez les vainqueurs du prestigieux trophée. Quatre ans et demi plus tard, Nabilon n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour le Mondial. Tant mieux pour lesdu Betis qui savent que leur numéro 10 peut leur faire gagner une coupe d'Espagne. Hélas, lessont également au courant des sautes d'humeur de Fekir, comme lors de la dernière réception de l'Athletic Club où Iker Muniain avait joué le rôle de la victime pour exclure l'ancien capitaine de l'OL. Plus… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com