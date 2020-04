Les bonnes questions de l'épidémie

Voilà plus d'un mois que le foot européen est à l'arrêt. Plus de matchs, mais beaucoup de discussions. Et, surtout, de nombreuses interrogations alors que la situation sanitaire est toujours instable en Europe. Point sur les nombreuses questions posées.

Pourquoi l'Allemagne pourrait reprendre plus tôt que les autres ?

Et ailleurs, ça se passe comment ?

Vendredi, le ministre de la santé allemand, Jens Spahn, a été clair : en Allemagne, l'épidémie de coronavirus est désormais "". Ainsi, le déconfinement a pu progressivement débuter dans le pays et certains commerces ont pu rouvrir leurs portes dès lundi. Comment expliquer une telle différence entre la France et son voisin ? Les chiffres ne mentent pas : si l'Allemagne dénombrait dimanche quelques 144 000 infections (soit environ 10 000 de moins qu'en France), elle affichait aussi beaucoup moins de décès (4547) et plus de patients guéris (88 000, contre 36 588 en France). Cela s'explique en partie par le fait que l'Allemagne a testé massivement ses citoyens depuis le début de l'épidémie et par un respect plus important des mesures de confinement. Résultat, si l'on ne sait pas encore quand et comment la Bundesliga pourrait reprendre (la DFB doit se réunir jeudi prochain, les compétitions sont suspendues jusqu'au 30 avril et Angela Merkel a déjà annoncé que les mesures de distanciation sociale devaient être maintenues jusqu'au 3 mai,), les entraînements, eux, ont redémarré depuis début avril. Tout le monde attend désormais le top départ pour pouvoir relancer le championnat, tout en respectant des consignes strictes : pas de séance au complet, seulement par petits groupes, ce qui pousse les entraîneurs à animer non plus une séance mais deux, voire trois ou quatre dans la même journée. ", glissait il y a quelques jours le coach du Hertha Berlin, Bruno Labbadia." L'important est là : le foot a repris et le quotidien des joueurs aussi, ce qui pourrait faciliter un retour plus rapide de la Bundesliga.Ailleurs, c'est beaucoup moins fluide. En France, difficile de savoir quand les championnats pourront reprendre.