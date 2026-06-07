Les bonnes paroles de Cesc Fabregas

Surfer sur la vague. Qualifié en Ligue des champions avec Como cette saison, Cesc Fabregas fait partie des entraîneurs en vogue du moment. Pour The Athletic , l’ancien barcelonais s’est penché sur son approche du foot italien depuis son arrivée autour du lac. Le moins que l’on puisse dire, c’est que même si sa parole se faire rare elle n’en est pas moins très intéressante .

Relation tactique et humaine

Et il y avait tout à construire à Como donc, en commençant par les U19, où il a dû composé avec un effectif des plus déséquilibrés . « Je ne pouvais signer personne. On avait trois défenseurs, sept milieux et 11 attaquants. J’ai dû inventé des choses, je jouais avec deux n°10 en latéraux », remet-il, comme un indicateur d’un football résolument offensif .…

JF pour SOFOOT.com