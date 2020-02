Les bonnes affaires de DSK au Maroc

C'est dans la plus grande discrétion et sans faire de vagues que Dominique Strauss-Kahn a monté en 2013 sa société, qui affiche aujourd'hui une santé éclatante. D'après les informations de L'Obs, l'ancien candidat à la présidentielle de 2012 aurait gagné pas moins de 21 millions d'euros entre 2013 et 2018. Installé au Maroc, à quelques kilomètres de la capitale économique Casablanca, l'homme d'affaires a lancé Parnasse International, dont il est le seul actionnaire et employé.Lire aussi Dominique Strauss-Kahn : « brexiteur » par dépitUne situation confortable, qui le placerait même en 13e position du classement des rémunérations des grands patrons du CAC 40, avec 5,3 millions d'euros touchés en 2018. « À l'évidence, Dominique Strauss-Kahn n'a jamais gagné autant d'argent de sa vie », confie même l'un de ses proches à L'Obs. Il conseille notamment des chefs d'État en Afrique, dont Denis Sassou-Nguesso, le président de la République du Congo au pouvoir depuis 1979.Pas d'impôts pendant cinq ansLors de ses cinq premières années d'existence, Parnasse International n'a pas payé d'impôts, selon les infos de L'Obs. Le Maroc est aujourd'hui considéré comme un paradis fiscal par l'Union européenne, qui l'a inscrit en juillet 2019 sur sa liste grise. L'entreprise de Dominique Strauss-Kahn est en effet implantée dans la zone franche de Casablanca, où les sociétés âgées de moins de cinq ans n'ont pas à payer d'impôts....