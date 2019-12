Les blocages des dépôts pétroliers par les entreprises du BTP continuent au lendemain d'une réunion à Bercy

Le gouvernement a mis lundi sur la table une série de mesures pour répondre à certaines revendications. Sans toutefois revenir sur le cœur de la réforme contestée.

Stop ou encore ? Alors qu'une partie de l'ouest de la France est menacée de panne sèche, les représentants d'entreprises de travaux publics devaient se réunir à Paris et au Mans, dans la soirée de lundi 2 décembre, pour décider de poursuivre ou de lever les blocages des dépôts pétroliers menés depuis jeudi 28 novembre. Un mouvement déclenché pour protester contre la suppression progressive de l'avantage fiscal dont bénéficie le secteur sur le gazole non routier (GNR), à partir du 1er juillet 2020.

Lundi, à l'issue de cinq heures de réunion à Bercy, où une dizaine d'entrepreneurs ont été reçus par le ministre des finances, Bruno Le Maire, le gouvernement a mis sur la table une série de mesures pour répondre à certaines revendications. Mais sans revenir sur le cœur de la réforme : l'alignement des entreprises de travaux publics sur la fiscalité normale du gazole d'ici au 1er janvier 2022, en trois paliers. La perte d'un avantage qui renchérira les coûts des sociétés de 10 %, estime le secteur, dont les marges oscillent souvent entre 2 et 4 %.

« Nous avons obtenu des avancées significatives mais ne sommes pas satisfaits à 100 %. Nous ne levons donc pas le blocage », commentait François Calvez, patron d'une PME de terrassement et représentant finistérien de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et des paysagistes (CNATP), à la sortie du rendez-vous ministériel. Devant les dépôts de Brest, Lorient, La Rochelle et Le Mans, le blocage est donc maintenu jusqu'à nouvel ordre. Dans la nuit de lundi à mardi, des gendarmes sont intervenus sur ordre de la préfecture pour débloquer le dépôt de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, et deux personnes ont été placées en garde à vue.

