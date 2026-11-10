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Les Bleus se rapprochent du Mondial de Futsal
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 21:39

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Les Bleus se rapprochent du Mondial de Futsal

Les Bleus se rapprochent du Mondial de Futsal

Ça commence à sentir bon. Déjà victorieuse du Monténégro vendredi (4-1), l’équipe de France de futsal a confirmé sa domination en l’emportant (2-0) sur le parquet d’Igalo ce mardi soir. Un succès important puisqu’il permet aux hommes de Raphaël Reynaud de valider leur ticket pour le tour Élite des éliminatoires de la Coupe du monde 2028 .

Le geste génial d’Abdessamad Mohammed

Cette victoire a pourtant mis du temps à se dessiner. Bousculés par les Braves Faucons, les Bleus ont dû attendre la fin du premier acte et une magnifique inspiration acrobatique d’Abdessamad Mohammed (18 e ), à la suite d’une combinaison sur corner, pour prendre l’avantage. Il a ensuite fallu attendre la réalisation d’Arthur Tchaptchet à la 38 e minute pour mettre fin au suspense. Avec trois victoires en trois matchs , les Bleus, qui disputeront un match sans enjeu contre la Moldavie le 9 décembre à Aix-en-Provence, ne pourront plus être rejoints en tête du groupe 2. Le tirage au sort de la phase de groupes du tour Élite se déroulera le 20 mai 2027.…

TM pour SOFOOT.com

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