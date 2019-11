Les Bleus s'entraînent sous la neige à Clairefontaine

Attention au choc thermique ! Il devrait faire près de 20 degrés samedi vers 13 heures lorsque les Bleus atterriront à Tirana. Mais avant de goûter à la douceur de la capitale albanaise où ils tenteront de confirmer la première place de leur groupe dimanche (20h45), ils ont affronté un climat beaucoup plus rude, ce vendredi.A Clairefontaine, le thermomètre flirtait avec le zéro degré lorsque l'équipe de France a commencé son entraînement, vendredi en fin d'après-midi. Le terrain Michel Platini s'était même couvert de blanc, sous les quelques flocons qui sont tombés sur les Yvelines.Coman incertainDans ce climat, seuls trois titulaires de la victoire contre la Moldavie (2-1), jeudi, ont effectué un décrassage sur la pelouse. Lucas Digne, Olivier Giroud et Benjamin Pavard (en short !) se sont contentés d'un footing tandis que les autres travaillaient en salle ou effectuaient des soins. Les douze autres joueurs ont bravé les flocons pour un toro et un travail tactique sur demi-terrain sous la houlette de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps. Lors du déjeuner, les champions du monde avaient reçu la visite de Noël Le Graët, le président de la Fédération, les a félicités pour la qualification tout en leur rappelant fermement l'objectif de conserver la tête du groupe H dimanche soir en Albanie. Samedi matin, les Bleus prendront donc la direction de l'aéroport de Villacoublay pour boucler en beauté cette campagne de qualification.Au regard de l'enjeu de ce dernier match du groupe H, Deschamps devrait procéder à peu de changements par rapport à l'équipe victorieuse dans la douleur de la Moldavie. La défense sera très certainement reconduite. Au milieu Tolisso et Sissoko pourraient être en balance. En attaque, en revanche, Kinglsey Coman sorti en fin de match jeudi soir en raison d'une fatigue physique est clairement incertain. Thomas Lemar est pressenti pour lui succéder. Equipe probable : Mandanda - ...