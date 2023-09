Les Bleus retrouvent le goût de la défaite en Allemagne

L'équipe de France a perdu son premier match depuis la Coupe du monde, ce mardi en Allemagne (2-1), où le penalty transformé par Antoine Griezmann n'aura servi qu'à sauver l'honneur dans une rencontre comptant pour du beurre.

Allemagne 2-1 France

Buts : Müller (4 e ) et Sané (87 e ) pour les Allemands // Griezmann (89 e ) pour les Bleus

En même temps que la France retrouvait de la pluie et de la fraîcheur, ce mardi, les Bleus ont profité de leur voyage en Allemagne pour rappeler que les matchs amicaux et les défaites n’avaient manqué à personne. Au Signal Iduna Park, où Didier Deschamps avait remanié son onze (six changements par rapport à celui de l’Irlande) et laissé Kylian Mbappé sur le banc, l’équipe de France a joué sa première rencontre pour du beurre depuis mars 2022 et perdu son premier match de l’année civile face à la Mannschaft de Rudi Völler (2-1), remplaçant au pied levé d’Hansi Flick. Pas de quoi semer le doute, au bout d’une partie qui ne restera sans doute pas dans la grande histoire des France-Allemagne.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com