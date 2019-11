Les Bleus rament mais dominent la Moldavie

Menée au score et amorphe tout au long de la rencontre, l'équipe de France a malgré tout réussi à dominer la Moldavie (2-1) au stade de France jeudi soir, où elle fêtait sa qualification pour l'Euro 2020. Pour la manière, on repassera.

France 2-1 Moldavie

Mauvaise blague

Ça, une fête ? Plutôt crever. Tout était pourtant là : le billet pour une treizième phase finale d'affilée, un stade de France plutôt plein, un adversaire complètement en vrac -du moins, aux dernières nouvelles- et... rien. Rien, ou quasiment rien. Jeudi soir, face à la Moldavie, l'équipe de France n'avait qu'à savourer sa qualification pour l'Euro 2020 et elle l'a fait, mais salement, ne s'en sortant que grâce à un penalty de Giroud dans le dernier quart d'heure, sans cadrer la moindre frappe supplémentaire en seconde période et en ayant été menée plus de 25 minutes par une équipe qui n'avait plus marqué à l'extérieur depuis un an. Il est temps, désormais, de voir plus loin que cette qualification.Heureusement, le suspense avait fini par lâcher avant la rencontre. Merci à la Turquie, qui a accroché l'Islande par le col (0-0) plus tôt dans la soirée, et ouf pour Didier Deschamps, qui a pu arracher le "" posé il y a encore quelques heures avant la mention "qualifié" alors que le neuvième acte de la campagne des qualifications à l'Euro 2020 des Bleus n'avait même pas débuté. Ça, c'était avant la blague. Assez mauvaise : libérée de toute pression, l'équipe de France a déboulé sur le tapis du stade de France en pantoufles, a vu Kylian Mbappé enchaîner les mauvais choix et Antoine Griezmann empiler -et c'est un exploit assez grand pour être noté- les erreurs de transmission (65% de passes réussies en première période). Et alors ? Alors, ce n'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com